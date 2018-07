Kuipers leidt duel tussen Engeland en Zweden

Voor Kuipers en co is het de vierde aanstelling bij dit WK. Eerder had het Nederlandse korps de leiding bij de duels Rusland - Spanje (achtste finales), Egypte - Uruguay en Brazilië - Costa Rica (twee groepsduels). Ook was Kuipers (45) nog actief als vierde official bij de groepswedstrijd Argentinië en Nigeria. Danny Makkelie is in principe de vaste videoscheidsrechter bij Team Kuipers.