Lopetegui ontslagen als bondscoach van Spanje

De transfer van de bondscoach werd met keiharde kritiek in de meeste Spaanse media ontvangen. ,,Hij is een pyromaan die zijn eigen huis in de fik steekt'', schreef het dagblad El País. Spanje beschouwt zich vooraf als een van de favorieten voor de wereldtitel, maar ineens gaat het in het trainingskamp in Krasnodar niet meer over de wedstrijd tegen Portugal.