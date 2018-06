‘Met de Rode Duivels is altijd wel iets aan de hand’

Video Zwaarste WK-speler Torres kan wel lachen om vragen over gewicht

10 juni De Panamese verdediger Román Torres (32) is met zijn 99 kilo de zwaarste speler van het aankomende WK in Rusland. Daar kreeg hij vandaag op de persconferentie een aantal vragen over, maar de aanvoerder van de WK-debutant reageerde ludiek. Niet met woorden, maar door zijn strakke six-pack te laten zien.