Met deze suggesties wordt aanvallend voetbal weer beloond

Topaffiche in kwartfina­le WK voor Oldenzaler Kuipers

4 juli OLDENZAAL - Björn Kuipers is nog steeds in de race voor de finale op het WK in Rusland. De arbiter uit Oldenzaal is woensdagavond door de wereldvoetbalbond FIFA aangewezen als scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Engeland en Zweden.