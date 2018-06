Na succes Ronaldo staat de druk er vol op voor 'GOAT' Messi

voorbeschouwing Denen en Austra­liërs gaan er vol voor in duel met Nederlands tintje

12:04 Denemarken-Australië, de wedstrijd die om 14.00 uur begint, is om meerdere redenen een wedstrijd om naar uit te kijken. Voor het Australië van Bert van Marwijk is er nog helemaal niks verloren. Het zal knokken worden, maar dat is de Socceroos wel toevertrouwd. Een voorbeschouwing.