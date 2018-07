Neymar vaker onderwerp van gesprek op Twitter dan Messi of Ronaldo

Niet Cristiano Ronaldo of Lionel Messi, maar de Braziliaan Neymar is tot nu toe de meest betwitterde speler van het WK. Dat wil niet zeggen dat Twitteraars positief over Neymar zijn. De Braziliaan kreeg veel aandacht voor valpartijen en tranen.

Ook over Philippe Coutinho, Diego Costa en Toni Kroos werd tijdens de groepswedstrijden veel gesproken op Twitter. Kroos maakte diep in blessuretijd de winnende treffer voor Duitsland tegen Zweden, waardoor die Mannschaft nog even mocht hopen de volgende ronde te halen.

GOAT

Bij sommige tweets over spelers staat een emoji van een geit. Dat is geen belediging, maar een compliment: het verwijst naar het Engelse GOAT, een afkorting van Greatest Of All Time. Bij tweets over Lionel Messi staat het vaakst een geit. Hij verslaat zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo. Ook de Mexicaanse keeper Guillermo Ochoa wordt vaak vergezeld van een geit.

Doelpunt Coutinho meest besproken