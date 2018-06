'Papa' Eriksen voegt zich weer bij WK-selectie Denemarken

Ook in laatste duel voor WK kan Panama niet scoren

6 juni Panama heeft het laatste duel voor het WK in Rusland verloren. Noorwegen was in Oslo met 1-0 te sterk voor het land uit Midden-Amerika. Joshua King, spelend in de Premier League voor Bournemouth, was de matchwinner. De Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük deelde twee gele kaarten uit.