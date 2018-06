Poll: Was de strafschop van Frankrijk terecht?

Van Marwijk heel erg teleurge­steld: 'Ik vond het geen penalty'

15:03 Bert van Marwijk baalde eigenlijk alleen van het resultaat van het WK-duel tussen zijn Australië en Frankrijk (1-2). ,,Ik ben tevreden over de manier waarop waarop we hebben gespeeld", blikte hij terug voor de camera van de NOS. ,,Maar ik ben heel erg teleurgesteld dat we niet minimaal een punt hebben overgehouden aan deze wedstrijd. We verliezen door een dubieuze strafschop en een ongelooflijk gelukkige goal."