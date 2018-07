Portugese bondscoach hoopt dat Ronaldo blijft: Hij is er altijd voor ons

Ronaldo werd in Sotsji overschaduwd door Edinson Cavani, die Uruguay met twee treffers naar de kwartfinales leidde (2-1). ,,We zijn heel teleurgesteld, we kregen geen vat op Cavani'', zei Santos.



De bondscoach van de Europees kampioen hoopt dat Ronaldo (154 interlands, 85 doelpunten) nog even doorgaat bij de nationale ploeg. ,,Cristiano heeft het voetbal nog veel te geven. Ik vind het belangrijk om een aanvoerder als hem te hebben. Er zitten veel jonge spelers in onze selectie, Cristiano kan hen helpen om te groeien. Hij is er altijd voor ons. Ik hoop dat hij na de zomer in de Nations League weer beschikbaar is.''



Ronaldo begon het WK in Rusland met een hattrick tegen Spanje (3-3) en was daarna ook beslissend tegen Marokko (1-0). De Portugees heeft net als de Braziliaan Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose op vier WK's gescoord, maar hij deed dat wel allemaal in groepswedstrijden. Met 38 optredens op WK's en EK's evenaarde hij zaterdag recordhouder Bastian Schweinsteiger uit Duitsland.