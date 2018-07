Records en fraaie statistieken stapelen zich op na knotsgekke WK-finale

De WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië (4-2) was niet alleen doelpuntrijk, het duel leverde ook de nodige records en fraaie statistieken op. We zetten er een aantal op een rijtje.

Wereldkampioen Deschamps

Didier Deschamps voelt zich de koning te rijk na het wereldkampioenschap. Na Mario Zagallo en Franz Beckenbauer is hij pas de derde die het WK zowel als speler én als coach wint.

'Spits' Giroud

Van een spits van de wereldkampioen zou je mogen verwachten dat je de kansen aaneen rijgt. Dat geldt niet bepaald voor Olivier Giroud. In alle minuten die hij dit WK maakte, creëerde hij niet bepaald veel kansen: exact nul.

'Bijna' jongste doelpuntenmaker

Kylian Mbappé verzorgde namens Frankrijk de 4-1 en werd daarmee de op één na jongste speler die scoorde in een WK-finale. Mbappé is 19 jaar en 207 dagen oud. Pelé was in 1958 slechts 17 jaar en 249 jaar oud toen hij scoorde in de WK-finale tegen Zweden (5-2).

Afstandschot

Paul Pogba verzorgde van afstand de 3-1 en ook dat doelpunt bleek een bijzondere. Het was de eerste keer sinds Marco Tardelli in 1982 dat er in een WK-finale van buiten het strafschopgebied werd gescoord.

United

De goal van Paul Pogba was niet alleen bijzonder qua afstand. Manchester United, waar Pogba speelt, behoort al jarenlang tot de grootste clubs ter wereld, maar een doelpuntenmaker in de WK-finale leverde de ploeg nog nooit af. Tot vandaag dus!

Eigen goal

Mario Mandzukic scoorde niet alleen de 4-2 namens Kroatië, maar ook de 1-0 voor Frankrijk. De Kroatische spits is daarmee uniek. Hij is namelijk de enige die ooit een eigen goal maakte in de WK-finale. Niet per se een record om mee te pronken op verjaardagen...

Goaltjesdief in finales

Desondanks heeft Mandzukic nog wel een feitje waar hij wél meer kan pronken. De spits komt in een illuster rijtje van spelers die scoorde in zowel de WK-finale als de finale van de Champions League. Slechts vier spelers presteerden dat eerder: Ferenc Puskas, Zoltan Czibor, Gerd Muller en Zinedine Zidane.

In de voetsporen van Ernie Brandts