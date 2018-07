Ruim twee miljoen Nederlanders kijken naar nederlaag Ronaldo

LIVE: Kuipers fluit gastland, veel mensen zien aftocht Ronaldo

8:52 Na twee krakers in de achtste finales gisteren, kunnen de liefhebbers hun hart vandaag ophalen met twee volledig Europese duels. Met speciale aandacht voor die duels volgen we in dit liveblog tot in de late uurtjes allerlei randzaken, leuke weetjes en cijfers uit Rusland. • 16.00 uur: Spanje - Rusland • 20.00 uur: Kroatië - Denemarken