Salah ontbreekt in basiselftal Egypte tegen Uruguay

Het leek erop dat Salah 'gewoon' aan de aftrap zou verschijnen tegen Uruguay als we de berichtgevingen van de laatste dagen mochten geloven. Salah viel in de finale van de Champions League tegen Real Madrid uit bij Liverpool met een schouderblessure nadat Sergio Ramos hem in de houdgreep had genomen. Heel Egypte maakte zich vervolgens zorgen: moest hun sterspeler het WK missen?