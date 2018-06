Saoudi-Arabië wil als eerste team ooit winnen van gastland

,,We zijn er klaar voor, we zijn niet bang'', verzekerde de Argentijn. ,,We willen Rusland verslaan. Dat zal voor ons van grote invloed zijn op de rest van het WK.''

Saudi-Arabië heeft een zwakke oefencampagne afgewerkt. De interlands tegen Italië, Duitsland en Peru gingen verloren. Er is echter één troost: de lange aanloop van Rusland, dat als gastland automatisch was geplaatst, verliep nog slechter. Na de laatste zege op Zuid-Korea in oktober vorig jaar boekte de nummer 70 van de wereldranglijst vier nederlagen en drie remises.



,,Ik denk niet dat we nu nog naar onze oefeninterlands moeten kijken'', merkte Pizzi op. ,,Het enige dat nu nog telt is onze openingswedstrijd tegen Rusland. Op het WK gebeuren altijd onvoorspelbare dingen. Het blijft een speciaal toernooi.''

Saudi-Arabië won in 1994 voor de laatste keer een wedstrijd op de eindronde van het WK.