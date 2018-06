Schrijft Ajacied Tadic historie met Servië tegen Brazilië?

VoorbeschouwingEen saaie salonremise zoals gisteren tussen Denemarken en Frankrijk? Welnee! Dat lijkt vanavond bij Servië - Brazilië ondenkbaar. Alles wijst erop dat het een interessante, open wedstrijd wordt. En met name voor Ajacieden is dit affiche de moeite waard nu de komst van Serviër Dusan Tadic definitief is. Een voorbeschouwing.

Naar wie moeten we kijken?

Brazilië kan een blik vol topspelers opentrekken die allemaal de moeite waard zijn om te bestuderen. Maar wat mooi is aan deze wedstrijd, is dat Servië zeer waarschijnlijk moet winnen om nog door te gaan. En dat betekent dat de Servische fans hopen op bevliegingen van hun beste en meest creatieve spelers. Denk aan een Nemanja Matic, een Sergej Milinkovic-Savic maar ook een Dusan Tadic. En dat is nu onze one to watch nu Ajax hem definitief terughaalt naar de eredivisie. Volgend seizoen wachten linksbacks als Aaron Meijers en Kenneth Paal; vanavond moet hij het laten zien tegen Marcelo.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Zeker. Servië (met het voormalige Joegoslavië meegerekend) speelde negentien keer tegen Brazilië, maar won slechts twee keer. De 'Goddelijke Kanaries' gingen er tien keer met de zege vandoor, zevenmaal eindigde een onderling treffen in een gelijkspel. De laatste zestien wedstrijden won Servië niet, de laatste zege dateert alweer van 1934.

Wie is er favoriet?

Volledig scherm Willian © Getty Images Natuurlijk is dat Brazilië. Maar de Seleção is uiterst moeizaam aan dit WK begonnen met een gelijkspel tegen Zwitserland (1-1) en een zeer, zeer zwaarbevochten zege op Costa Rica (2-0). Er liggen dus absoluut kansen voor Servië, dat op haar beurt moet winnen van Brazilië. Een gelijkspel is alleen genoeg om door te gaan in de groep als Zwitserland met twee doelpunten verschil verliest van Costa Rica. En dat is niet aannemelijk. Brazilië kan ook niet op haar lauweren rusten want een verlies betekent zeer waarschijnlijk uitschakeling, dus dat land blijft favoriet.

Kunnen we spektakel verwachten?

En of. Zoals gezegd is het een do or die-wedstrijd voor Servië en is Brazilië ook nog niet zeker van kwalificatie voor de achtste finales. In de afgelopen dagen hebben we salonremises, B-opstellingen en zomeravondvoetbal gezien, de verwachting is dat dat vanavond bij deze wedstrijd heel anders zal zijn.

Verder nog iets opvallends?

Als er iemand bij Servië weet hoe hij de Braziliaanse keeper Alisson moet verslaan, is het Milinkovic-Savic. In 2017 scoorde hij in beide duels in de halve finale van de Coppa Italia voor Lazio tegen het AS Roma van Alisson. Als dat lukt, Servië wint en ook Zwitserland zijn plicht doet, dan wordt Brazilië voor het eerst sinds 1966 in de groepsfase van een WK uitgeschakeld.