Sjoerd en Mikos: 'Ik hoop dat IJsland genadeloos van het veld wordt geveegd'

Ze wilden denk ik horen dat ik het een gore schande vond, maar ik vond er eerlijk gezegd niks van. Moeten ze lekker zelf weten. Iedere jongen van 23 plaatst vakantiefoto's op zijn Instagram, waarom pakweg Daley Blind dan niet? Schei uit zeg. Als jij er wel een scherpe mening over hebt, hoor ik het graag. Dan geef ik je nummer even door aan de RTL Boulevard-redactie.



Ben je trouwens al wat Argentijnen tegengekomen daar? Ik vind dat elk WK weer een hoogtepunt: trosjes Argentijnen op straat in Johannesburg of Rio, zingend alsof hun leven er vanaf hangt. Bovendien gun ik ze die wereldtitel heel erg. Ik ben een gezworen Maradoniaan, maar Lionel Messi verdient het. Ik ben ook niet zo pessimistisch over het Argentijns elftal. Het team van 1986 wordt vaak onderschat, Oscar Ruggeri en Jorge Valdano waren topspelers, maar Nicolas Otamendi en Sergio Aguëro zijn niets minder.