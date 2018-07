Sjoerd en Mikos: Wie moet de finale straks van commentaar voorzien?

Mikos vanuit Nederland

Sjoerd,

Ik heb eens afgestemd op Studio Rusland van de NOS. Dat zou niet best zijn, las ik op het doorgaans zeer genuanceerde Twitter. Er zitten veel voormalig topvoetballers en die moeten zich tegenwoordig nog net niet verontschuldigen als ze op televisie iets over hun sport vertellen.

Maar Robin van Persie, die deze week vertelde dat de kramp in zijn kuit schoot tijdens de aanloop van zijn strafschop tegen Costa Rica; dat wil je toch horen? Dat Rafael van der Vaart de selecties van Zuid-Korea en Iran niet door en door kent, wat kan mij dat nou schelen? Hij kan vertellen wat een topvoetballer denkt en voelt op het moment van de waarheid.



Al dat theoretische gewauwel van mensen die ergens bij een dorps-club twee keer een bal recht vooruit hebben geprobeerd te plaatsen. Ze roepen iets over een voorzet of juist geen voorzet en mensen noemen dat opeens 'zo lekker de diepte in gaan'. Onzin vind ik dat.

Weet je waar mensen op Twitter zich ook druk over maken? Wie bij de NOS de finale straks van commentaar mag voorzien. Elshoff, Grueter of Snoeks.

Ik vind het zelf iets belangrijker welke twee ploegen op 15 juli in Loezjniki staan. Wat voorspel jij?

Enquete poll Wie moet bij de NOS de finale straks van commentaar voorzien? Jeroen Elshoff

Jeroen Grueter

Frank Snoeks

Maakt me niet uit Wie moet bij de NOS de finale straks van commentaar voorzien? Jeroen Elshoff (26%)

Jeroen Grueter (25%)

Frank Snoeks (28%)

Maakt me niet uit (22%)

Sjoerd vanuit Moskou

Mikos,

Voor het toernooi ging ik voor Brazilië, dus dat houd ik nog maar even dapper vol. De Belgen sterven in schoonheid, vrees ik, en aan de andere kant van het schema gok ik op Kroatië.



Maar om eerlijk te zijn: weet ik veel. Voetbal valt niet te voorspellen natuurlijk.

Ik vind lang niet iedere ex-topvoetballer interessant om te horen praten, maar Robin van Persie natuurlijk wel. Bij Raffie houd ik juist van dat relativerende, van dat nonchalante ook. Dat had hij als speler van Real Madrid al - en daar was hij echt uniek in.

Maar relativeren schijnt niet meer te mogen. Ik heb niets tegen jongens zoals Pieter Zwart, die op een andere manier naar het spel kijken, en daar allerlei semi-wetenschappelijke dingen bij halen. Prima. Zitten best geinige dingetjes tussen, en bovendien: voetbal is van iedereen.

Wat mij wel stoort: de mensen die net doen alsof het Melkwegstelseldraaiingsprobleem eindelijk is opgelost. De humorloze gewichtigdoenerij over dit soort zaken. Dat gelul over 'eindelijk écht de diepte in'. Schei uit. Roep twee keer 'expected goals', slinger wat statistieken de wereld in, leg wat slimme verbandjes, strooi er wat trainerscursusjargon overheen, drop de naam van een totaal onbekende Duitser - en op Twitter zijn hele legers volgelingen diep onder de indruk.