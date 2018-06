Spaanse passmachine moet opnieuw door een muur heen

Naar wie moeten we kijken? Heel de voetbalwereld keek vorige week vol bewondering toe hoe Spanje zich vorige week presenteerde tegen Portugal. Het was aan Cristiano Ronaldo te danken dat het 3-3 werd - voetballend zag het er van Spaanse zijde prachtig uit. De kans is groot dat het vandaag tegen Iran nog wat meer tiki taka wordt. Spaanse media denken dat Thiago Alcantara op het middenveld de plek van Koke overneemt, en dat betekent maar 1 ding: passen, passen, passen. De middenvelder van Bayern wil de bal altijd hebben en kan 'm ook altijd weer kwijt, bleek ook in de wedstrijd tegen Portugal. De middenvelders van Iran zullen zich af en toe toeschouwer wanen.

Wie is de favoriet? Wedkantoren keren 15 tot 20 keer de inzet uit als Iran wint, en dan weet je het wel. Beide landen mogen drie punten hebben, Spanje is de torenhoge favoriet.

Kunnen we spektakel verwachten? Iran zal proberen de tent zo lang mogelijk dicht te houden. Met de overwinning op Marokko in de achterzak zou een gelijkspel tegen Spanje een meer dan prima resultaat zijn met het oog op plaatsing voor de volgende ronde - los van het feit dat een gelijkspel tegen Spanje voor Iran sowieso een uitstekend resultaat is. Spanje zal met verfijnde combinaties door een muur heen moeten. Tegen Portugal lukte dat drie keer, dus de Iraniërs kunnen hun borst nat maken. Wellicht scoort Spanje snel en kan het Iraanse strijdplan al snel de prullenbak in. Dan krijgen we een heel andere wedstrijd.