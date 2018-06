'Toekomst Spaanse bondscoach Lopetegui vlak voor WK onzeker'

Pyromaan

Lopetegui en Real Madrid verrasten gisteren vriend en vijand met de aankondiging. De club stelde de Spaanse voetbalbond (RFEF) pas een kwartier vóór de openbaarmaking op de hoogte; kort daarvoor had Lopetegui het zelf aan bondsvoorzitter Rubiales verteld. Die ontstak volgende de Spaanse media in grote woede; niet alleen omdat Lopetegui een maand eerder zijn contract met twee jaar had verlengd, maar vooral vanwege het moment, drie dagen voor de eerste wedstrijd van Spanje op het WK.

De transfer van de bondscoach werd met keiharde kritiek in de meeste Spaanse media ontvangen. ,,Hij is een pyromaan die zijn eigen huis in de fik steekt,” schreef het dagblad El País. Spanje beschouwt zich vooraf als een van de favorieten voor de wereldtitel, maar ineens gaat het in het trainingskamp in Krasnodar niet meer over de wedstrijd tegen Portugal.