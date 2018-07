Trots overheerst in Engelse kranten na 'Kick in the Balkans'

De Mirror bestempeld Southgate en zijn team als national treasures, kostbaarheden die de Engelsen moeten koesteren. 'Southgate's dappere leeuwen herstellen het vertrouwen in de droom van Engeland ondanks pijnlijke nederlaag', schrijft de krant.



Ook The Times heeft vooral lof voor het nationale team. 'Trotse leeuwen', luid de kop. Volgens de krant kunnen Southgate en zijn team met opgeheven hoofd naar huis.



The Daily Mail prijst de spelers, maar vooral ook bondscoach Southgate op de voorpagina. 'Jullie hebben ons doen lachen, trots gemaakt, ons er weer in laten geloven. Jullie zijn allemaal helden. Geen prijs deze keer, maar het voelt als de start van iets wat iedere Engelsman graag ziet. Gisteren was het een marteling, vandaag doet het nog steeds pijn, maar Gareth Southgate… Wij groeten u.'



'Engeland staat weer op de kaart,' schrijft The Telegraph. 'Southgate zei dat Engeland plezier zou gaan hebben en met deze fantastische prestatie heeft het dat inderdaad gehad. Het team heeft iets gedaan waarvan velen dachten dat het niet meer zou gebeuren: de relatie met de fans is verbeterd en ze hebben laten zien dat Engeland er weer toe doet.' Ook liet de krant in een video weten dat ze trost waren op de 23 spelers.



De origineelste kop komt van Metro. 'A kick in the Balkans', schrijft de krant. 'Engeland verliest, maar de spelers zijn nog steeds onze helden.' Alle kranten lijken het eens. Na dit WK telt de Engelse ploeg weer mee.



Ook bij de Britse prins William overheerst trots ondanks de nederlaag. ,,Ik weet hoe teleurgesteld heel Engeland momenteel moet zijn maar ik kan niet trotser zijn op dit team", schrijft William in een door Kensington Palace verspreid bericht. Volgens de prins kan het team met opgeheven hoofd terugkijken op het toernooi. ,,Het was een ongelooflijk WK, jullie hebben geschiedenis geschreven en gaven de fans iets om in te geloven. We weten dat we nog veel meer kunnen verwachten van dit Engelse team."