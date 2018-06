Van Marwijk heel erg teleurgesteld: 'Ik vond het geen penalty'

Frankrijk kwam voor het eerst op voorsprong nadat de videoscheidsrechter had geoordeeld dat Antoine Griezmann toch een strafschop verdiende. ,,Ik vond het vanaf de bank geen penalty", zei Van Marwijk. ,,En ik heb ook mensen gehoord die daar zo over dachten. Maar ik zou het nog eens rustig moeten terugkijken."



Frankrijk kwam op 2-1 toen Paul Pogba zijn inzet via de onderkant van de lat achter de doellijn zag stuiteren. Vlak voor die treffer kreeg Van Marwijk steeds meer het idee dat zijn ploeg kon stunten. ,,Ze wisten niet meer hoe ze tegen ons moesten spelen", zei hij.



Van Marwijk stelde dat het optreden van zijn ploeg hoop biedt voor de resterende groepsduels met Denemarken en Peru. ,,Iedereen was benieuwd hoe we hier voor de dag zouden komen", zei hij. ,,Als je een van de kanshebbers op de wereldtitel zo veel weerstand kunt bieden en soms zelfs beter bent, moet dat wel vertrouwen geven."