Vandaag al meer strafschoppen om zeep geholpen dan op hele WK 2014

Het WK 2018 in Rusland is pas zeven wedstrijden onderweg, maar mede dankzij de VAR worden er penalty's gegeven bij de vleet. Vijf penalty's mochten er al genomen worden. Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann en Mile Jedinak waren trefzeker vanaf elf meter. Lionel Messi (Argentinië) en Christian Cueva (Peru) wisten daarentegen niet te scoren vanaf de stip. Op het WK 2014 werden er in totaal dertien penalty's gegeven. Destijds werd er slechts eentje gemist, alleen door Karim Benzema tegen Zwitserland. Let wel, penalty's in strafschoppenseries worden hierin niet meegerekend.



De hulp van de VAR is debet aan de penaltyregen op het huidige WK. Vandaag werden er al vier gegeven. Alleen op 24 juni 1998 werden er nog meer WK-penalty's gegeven: zes stuks.