Wat kan Griezmann tegen Godin?

Door Wietse Dijkstra



Naar wie moeten we kijken? Officieel bevestigd is het nog niet, maar de kans is groot dat Uruguay het vanmiddag moet doen zonder de geblesseerde Edinson Cavani, de man die zijn land met twee goals tegen Portugal (2-1) naar de kwartfinales schoot. Let in dat geval dus vooral op Christhian Stuani. De 31-jarige spits van het Spaanse Girona moet het samen met Luis Suárez gaan doen voor Uruguay. Aan zijn vertrouwen zal het niet liggen, want Stuani heeft een uitstekend seizoen achter de rug. De voormalige aanvaller van onder meer Middlesbrough en Espanyol was afgelopen jaargang in 33 duels in de Primera Division liefst 21 keer trefzeker.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar? De onderlinge balans is in het voordeel van Uruguay, dat in de acht eerdere onderlinge duels drie keer van Frankrijk won en slechts één keer verloor (vier keer gelijk). Beide landen troffen elkaar al drie keer op een WK. Dat gebeurde steeds in de groepsfase. Op het WK van 1966 versloeg Uruguay de Fransen met 2-1. In 2002 en 2010 bleef het 0-0. De enige Franse zege dateert van 1985 toen het 2-0 werd door goals van Dominique Rocheteau en José Touré.

Wie is de favoriet? Frankrijk is alom getipt als één van de grote kanshebbers op de wereldtitel. Maar cadeau zal de ploeg van Didier Deschamps het niet krijgen tegen het ervaren Uruguay. Met Kylian Mbappé als grote uitblinker counterde Frankrijk zich in de vorige ronde op indrukwekkende wijze voorbij Argentinië (4-3). Maar met die strijdwijze maakt het tegen het allesbehalve naïeve Uruguay weinig kans. Deschamps zal iets moeten verzinnen om het hechte collectief van zijn geslepen collega Oscar Tábarez te kunnen verslaan.

Kunnen we spektakel verwachten? Het is maar hoe je dat begrip definieert. Tactisch kon het wel eens een meeslepend gevecht worden tussen twee ploegen die verdedigend zeer sterk zijn. Maar een doelpuntenfestijn kunnen we niet bepaald verwachten. Vier van de vijf laatste wedstrijden tussen beide landen eindigden in 0-0. De ene uitzondering was de laatste ontmoeting in 2013 toen Uruguay door een goal van Luis Suárez een 1-0 oefenzege boekte.