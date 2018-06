Wereldkampioen in actie tegen 'Chucky'

Naar wie moeten we kijken? Duitsland is met name sterk door het collectief. Desondanks is er met onder anderen Thomas Müller, Mesut Özil en Toni Kroos ook voldoende individuele kwaliteit aanwezig. Maar de Nederlandse aandacht gaat natuurlijk ook uit naar Hirving Lozano. De Mexicaanse PSV'er debuteert op een WK. In Eindhoven zullen ze de prestaties van Chucky nauwlettend in de gaten houden. Het is namelijk niet uit te sluiten dat clubs met een grote zak geld aan zullen kloppen deze zomer.