Wereldtopper Kuipers heeft nog twee concurrenten voor WK-finale

In Duitsland begrijpen ze er niets van. Felix Brych was vorig jaar nog de beste scheidsrechter van de wereld, of in ieder geval van Europa. Hij floot niet voor niks de Champions League-finale. En nu, op het WK? Na 1 wedstrijd lijkt het doek al gevallen. In het pouleduel tussen Servië en Zwitserland miste Brych een overduidelijke overtreding op Alexander Mitrovic binnen de zestien. Nadien werd hij niet meer aangesteld.

Wordt hij echt op één foutje afgerekend? Duitse media vrezen van wel. De scheidsrechters die de laatste drie WK-finales floten, hadden allemaal al een aantal wedstrijden in de benen, of de lippen zo u wilt. De Duitsers zien nog drie kandidaten voor de finale. De Iraniër Alireza Faghani, de Argentijn Néstor Pinata én Björn Kuipers. ,,Op basis van zijn prestaties tot nu toe is hij een kandidaat", stelt de Rheinische Post bijvoorbeeld.

Ook in Spanje zijn ze enthousiast over de Nederlander, in ieder geval voorafgaand aan de verloren achtste finale tegen Rusland. ,,Op dit moment is de ervaren Nederlandse scheidsrechter de beste ter wereld", schreef de Spaanse krant Sport bijvoorbeeld. De krant vindt het veelzeggend dat de Oldenzaler na een lange periode van blessureleed in mei meteen de Europa League-finale mocht fluiten.

Spaanse krant Sport: Kuipers is de beste scheidsrechter van de wereld.

In Engeland hebben oud-topreferees Mark Clattenburg en Mark Halsey een website opgezet waarop alle scheidsrechters direct na een WK-duel worden beoordeeld. Voor zijn optreden in de achtste finale kreeg Kuipers een 9. ,,Weer een heel goed optreden van de Nederlandse official", oordeelde Halsey. ,,Uitstekende beslissing om een penalty te geven voor hands van Pique, zijn controle over de wedstrijd stond nooit ter discussie."

Dé topfavoriet voor de finale is Kuipers echter niet, in de ogen van de Engelsen. Ook zij noemen Pitana en Faghani als de belangrijkste kandidaten. De wedstrijd Brazilië-Costa Rica bracht de Engelsen enigszins aan het twijfelen. Kuipers kreeg in Nederland veel lof voor de manier waarop hij met het theater en de grote waffel van Neymar omging, maar Halsey meende dat de supermarkteigenaar zich teveel liet afleiden na de ingetrokken penalty en gaf hem een 7.

Dat is echter maar één mening, en uiteindelijk gaat het er om wat de FIFA er van vindt. Getuige de aanstelling van Kuipers bij Spanje-Rusland vonden scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina en co. het optreden van Kuipers voor herhaling vatbaar. Voordeel van Kuipers is dat hij in de persoon van videoscheidsrechter Danny Makkelie een uitstekend functionerende VAR heeft die dezelfde taal spreekt.

Waarschijnlijk worden vandaag (woensdag) de aanstellingen bekendgemaakt voor de eerste kwartfinales. De drie topkandidaten zullen er met spanning naar uitkijken. Krijgen ze een kwartfinale, dan is de finale nog steeds een optie.

De concurrenten van Kuipers

Néstor Pitana: oud-acteur maakt indruk met natuurlijk gezag

De Argentijn werd aangesteld als scheidsrechter bij het openingsduel van dit WK, tussen het thuisland en Saoedi-Arabië. Dat laat zien dat de FIFA vertrouwen in hem heeft. Pitana is 45 jaar en scheidsrechter sinds 2007. Hij floot vier wedstrijden op het WK van 2014, en was de afgelopen jaren ook leidsman in de finales van een aantal Zuid-Amerikaanse kampioenschappen.

In het dagelijks leven is de Argentijn gymleraar. Dat was niet zijn eerste beroepskeuze: in het verleden probeerde hij als acteur aan de weg te timmeren. In de Argentijnse film La Furia (1997) speelde hij een gevangenisbewaarder. Het bleek niet zijn bestemming.

Als referee wordt hij geroemd om zijn kordate optredens, en de begripvolle manier waarop hij tegelijk met spelers omgaat. Pitana was de man die Kroatië in de 115e minuut een penalty gaf tegen Denemarken, en er voor koos om de Deense verdediger Jörgensen geen rood te geven. Daarmee paste hij een in 2016 ingevoerde regel correct toe. Pitana staat er goed op.

Hij heeft ook een 'eigen' VAR bij, landgenoot Mauro Vigliano. Die gaf de eerste VAR-penalty van het toernooi. Het was de vrij omstreden pingel van Antoine Griezmann tegen Australië.

Alireza Faghani: WK-debutant laat voetballers voetballen

Een scheidsrechter die op basis van zijn conduitestaat niet meteen in aanmerking komt voor het leiden van de finale, is de Iraniër Alireza Faghani. Hij heeft op dit toernooi echter grote indruk gemaakt, in de poules bleef hij moeiteloos overeind bij Duitsland-Mexico en Servië-Brazilië. De FIFA beloonde hem met misschien wel het mooiste affiche uit de achtste finale: Frankrijk-Argentinië. Die wedstrijd ging alle kanten uit, er waren rottige overtredingen en het kostte acht kaarten. Maar de kijker zag wel een echte voetbalwedstrijd, met zeven doelpunten, waarin de beste ploeg won. Faghani heeft het vermogen om de wedstrijd aan te voelen.

Faghani is de zoon van een scheidsrechter. De 40-jarige ambtenaar, ooit een niet onverdienstelijke voetballer, fluit zijn wedstrijden doorgaans in de weinig tot de verbeelding sprekende Iraanse competitie, met af en toe een uitstapje naar de Aziatische Champions League. Op het WK van 2014 stond Faghani op de reservelijst. Eén keer werd hij als vierde official ingezet. In 2015 floot hij de finale van het Aziatisch Kampioenschap en in 2016 de mannenfinale op de Olympische Spelen.