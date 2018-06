Werner kreeg psychologische hulp na schwalbe

Jong team Engeland heeft hoop, zoals altijd

12:14 De ploeg die Southgate meeneemt naar het WK is de jongste in jaren, maar ook één met veel potentie. Toch geloven maar weinig Engelse fans dat hun land op 15 juli de nieuwe wereldkampioen zal zijn. Voor het nog jeugdige elftal van bondscoach Gareth Southgate is het WK over vier jaar in Qatar een groter doel. Toch mag ook nu al iets worden verwacht.