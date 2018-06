WK-mysterie: waarom mocht Fonte niet juichen met Portugal?

,,De regels schrijven voor dat de aftrap mag pas worden genomen als iedereen op eigen helft staat, behalve de speler die aftrapt”, aldus de oud-toparbiter, die het bestaan van deze ‘regel’ over spelers buiten het veld ontkracht. ,,Bovendien verwachten wij van onze scheidsrechters, zeker op dit niveau, dat ze de wedstrijd in goede banen leiden. Dat ze wachten tot de spelers op eigen helft staan en dan de bal pas vrijgeven. Het zou misbruik van de situatie zijn als de tegenstander zou mogen aftrappen als de spelers van de tegenpartij nog buiten de lijnen staan.” En wat als er sprake zou zijn van tijdrekken, als de spelers dus bewust lang buiten de lijnen blijven met één speler erbinnen? ,,Dan moeten scheidsrechters de tijd er gewoon bij optellen”, aldus Van Egmond.



Wat in theorie zou kunnen, zo stelt hij, is dat er door de tegenpartij wordt afgetrapt als elf spelers op eigen helft een doelpunt vieren. ,,Maar ook dat willen we niet zien. We verwachten in zo’n situatie dat de scheidsrechter zegt ‘wacht maar even met aftrappen’. De scheidsrechter bepaalt wanneer er wordt afgetrapt, niet de spelers. Hij bepaalt wanneer de bal wordt vrijgegeven.”



Maar de grote vraag is, wáárom bleef Fonte dan binnen de lijnen? Het was duidelijk opzet, omdat hij gesommeerd werd door een ploeggenoot. Is het een verkeerde interpretatie van het FIFA-reglement? Van Egmond, lachend: ,,Misschien was het wel gewoon z’n vriend niet.”