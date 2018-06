Ziyech leidt Marokko naar oefenzege tegen Estland

Marokko was in de eerste helft heer en meester, maar viel na de rust terug. Bondscoach Hervé Renard liet direct bij de start van de tweede helft drie wisselspelers in het veld. Feyenoorder Sofyan Amrabat, die voor zijn broer Nordin inviel, kwam na ruim een uur binnen de lijnen. Karim El Ahmadi, die in de 55ste minuut een bal van de lijn haalde na een kopbal van Madis Vihmann, stond net als Hakim Ziyech, Mbark Boussoufa en Nordin Amrabat in de basis.

Ziyech zette in de 11de minuut een aanval op waaruit Younes Belhanda van dichtbij de openingstreffer kon binnen tikken. Daarna benutte de Ajacied in de 38ste minuut een strafschop. In de mindere tweede helft kwam Marokko in de 72ste minuut toch tot scoren via Youssef En-Nesyri. Ats Purje redde vier minuut later de eer van Estland.