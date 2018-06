Zlatan-loos Zweden opent tegen Zuid-Korea

Naar wie moeten we kijken? Wie Zweden zegt, zegt Zlatan. Klein detail: de excentrieke spits, die op het EK 2016 zijn afscheid als international aankondigde, is er niet bij in Rusland. Of toch niet als speler. Gisteren woonde Zlatan de wedstrijd tussen Duitsland en Mexico bij. Zoals het Zlatan betaamt stal hij uiteraard de show.



Ibra had het WK graag nog een keer meegemaakt, maar bondscoach Janne Andersson selecteerde hem toch niet. De fratsen van de Zweed zijn dus alleen naast het veld te bewonderen de komende weken.

Er zitten veel oude bekenden in de Zweedse selectie. Liefst zeven spelers hebben een verleden in Nederland: Kalle Johnsson (ex-NEC), Kristoffer Nordfeldt (ex-Heerenveen), Andreas Granqvist (ex-Groningen), John Guidetti (ex-Feyenoord) Oscar Hiljemark, Marcus Berg en Ola Toivoinen (allen ex-PSV) waren actief in de eredivisie.



Waar Zweden een absolute ster mist, heeft Zuid-Korea die wel. Heung-Min Son steekt er in de Koreaanse selectie met kop en schouders bovenuit. Toch lijkt de groepsfase overleven zelfs met de Tottenham-spits een haast onmogelijke opdracht.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar? De twee landen troffen elkaar twee keer eerder voor vriendschappelijke interlands in 2005. Beide keren eindigde de wedstrijd in een gelijkspel.

Wie is de favoriet? In een poule met Duitsland en Mexico is deze wedstrijd van cruciaal belang met het oog op een eventuele plek in de achtste finale. Op papier is Zweden de betere ploeg, al zullen ook weinig mensen gedacht hebben dat Mexico gisteren zou winnen van Duitsland. De winnaar heeft al een bonus van drie punten op de Mannschaft.

Kunnen we spektakel verwachten? Zweden- Zuid-Korea is niet meteen een topaffiche, al zullen beide landen moeten aanvallen om een kans op de achtste finale in leven te houden. Een open wedstrijd dus. Ook is het uitkijken hoe Son presteert, nu hij een stuk minder goed omringd is dan bij Tottenham. Kan de technische dribbelaar ook zonder Christian Eriksen, Delle Alli en Harry Kane excelleren?

Verder nog iets opvallends? Zweden plaatste zich voor dit WK ten koste van Nederland. Hoewel beide landen evenveel punten hadden, haalden de Zweden het vanwege een beter doelsaldo.