Andries Noppert is de langste speler van het WK voetbal: dit zijn de leukste feitjes

Langste en kleinste speler

Met zijn 2,03 meter is SC Heerenveen-keeper Andries Noppert de langste speler die tot het WK-gezelschap behoort. De toren van Joure is een van de drie WK-gangers die de twee meter aantikt. De doelman van Oranje is nipt langer dan de Serviër Vanja Milinkovic-Savic (2,02 meter) en Thibaut Courtois (2,00 meter). Harry Soutar uit Australië is met zijn 1,98 meter overigens de grootste veldspeler. Het is voor de Marokkaanse Ilias Chair niet te hopen dat hij een kopduel moet aangaan met Soutar. Chair (1,58 meter) is volgens databureau Gracenote de kleinste voetballer van dit WK.

De jongste en de oudste

Ook bij de oudste WK-deelnemer zien we een bekende naam terug. Voormalig PSV-middenvelder Atiba Hutchinson maakt zich op zijn 39ste op voor zijn eerste wereldkampioenschap ooit. Hutchinson is 39 jaar, 9 maanden en 12 dagen oud als het WK op 20 november van start gaat. Remko Pasveer behoort ook tot de ‘oudjes’: de sluitpost van Ajax is 39 jaar en 12 dagen.

Remko Pasveer.

Hutchinson en Pasveer hadden probleemloos de vader kunnen zijn van Youssoufa Moukoko, de jongste speler die in het vliegtuig naar Qatar is gestapt. De Duitse aanvaller van Borussia Dortmund viert tijdens de openingsdag van het wereldkampioenschap zijn achttiende verjaardag. Het record van de jongste WK-deelnemer ooit blijft ook dit jaar in de boeken. Die eer is voor de Noord-Ierse speler Norman Whiteside, die in 1982 met 17 jaar en 41 dagen zijn WK-vuurdoop beleefde.

Ervaringsdeskundige

Aan ervaring geen gebrek bij Cristiano Ronaldo, die van alle 831 WK-spelers het vaakst voor zijn land speelde. De oud-middenvelder van PSV droeg al 191 keer het shirt van Portugal. Voor 21 spelers gloort een interlanddebuut in Qatar: Simon Ngapandouetnbu (Kameroen), James Pantemis (Canada), William Pacho (Ecuador), Axel Disasi (Frankrijk), Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko (beiden Duitsland), Salis Abdul Samed, Kamal Sowah (beiden Ghana), Bilal El Khannous (Marokko), Andries Noppert, Xavi Simons, Jeremie Frimpong (allen Nederland), António Silva, Gonçalo Ramos, José Sá (allen Portugal), Jassem Gaber (Qatar), Nawaf Alaqidi (Saudi-Arabië), Nicolas Jackson (Senegal), Philipp Köhn, Fabian Rieder (beiden Zwitserland) en José Luis Rodríguez (Uruguay) speelden nog nooit voor hun land.

Oranje-nieuwelingen Jeremie Frimpong en Xavi Simons.

Club van 5?

De hierboven genoemde Ronaldo kan zich deze maand in een illuster rijtje voegen. De Portugees maakt zich op voor zijn vijfde WK-deelname ooit, een record dat hij vanaf dan moet delen met de Mexicanen Antonio Carbajal en Rafael Márquez én de Duitse legende Lothar Matthäus. Ronaldo is niet de enige die zich bij de club van 5 gaat voegen. Ook oud-PSV'er Andrés Guardado (Mexico) en Lionel Messi (Argentinië) bereiden zich voor op hun vijfde jacht op de wereldtitel. Zij waren sinds 2006 iedere editie van de partij.

Pijnlijk record gloort voor Kameroen

Kameroen kan in Qatar een zeer twijfelachtig record overnemen van Mexico. De Afrikanen wachten al sinds 2002 op een overwinning op het WK. Tijdens de laatste twee deelnames verloor Kameroen zes keer op rij, terwijl ook het laatste duel van de groepsfase in 2002 werd verloren. De verliesreeks staat daardoor al op zeven wedstrijden. Als Kameroen opnieuw alle drie de groepsduels verliest, onttroont het Mexico met negen opeenvolgende WK-nederlagen. Kameroen zit in een poule met Zwitserland, Servië en Brazilië.

Weer topscorerstitel voor Kane?

Nog nooit slaagde een speler erin om tweemaal op rij topscorer van het WK te worden. Harry Kane zal daar verandering in willen brengen. Met zes goals kroonde hij zich vier jaar geleden in Rusland tot de topschutter van de mondiale eindronde. Om het record van meeste goals ooit op zijn naam te schrijven, moet de Engelsman flink aan de bak in Qatar. Miroslav Klose voert met zestien doelpunten de all-time topscorerslijst aan.

