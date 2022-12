Arabische wereld viert Marokkaanse voetbalsucces als eenheid

De uitzonderlijke prestatie van het Marokkaanse elftal op het WK zorgt voor feestelijke taferelen over de hele wereld. Met name de Arabische wereld staat op zijn kop.

In de Marokkaanse hoofdstad Rabat is een groot feest losgebarsten. Door het dolle van blijdschap vieren de Marokkanen het feit dat ze de halve finale hebben gehaald. Overal klinkt getoeter, gezang en geschreeuw. ,,We waren zo gestrest tijdens de wedstrijd, maar nu willen natuurlijk kampioen worden,” zegt Mohamed Amine in Rabat. ,,Onze spelers en dit team hebben de reputatie van Marokko flink verhoogd in de rest van de wereld.”

Voor Yasmine Benmehredj is het helder. ,,Jazeker kunnen we tot de finale komen. Sterker nog, ik denk dat we zelfs dit WK kunnen gaan winnen”, vertelt zij vanuit Rabat.

‘Bevolking groeit met miljoenen’

,,De overwinning markeert weer een week vol festiviteiten en een groot feest in de Arabische en Afrikaanse wereld. Met elke overwinning lijkt de bevolking in Marokko met miljoenen te groeien, gezien de grote steun die het elftal krijgt van fans van over de hele wereld", schrijft nieuwswebsite Morocco World News.

Abdullaziz Errayes kon zijn ogen niet geloven. De uit Libië afkomstige voetbalfan (23) was bij de wedstrijd aanwezig. Buiten bij het stadion vertelt hij: ,,Het is zo mooi dit. Marokko is het eerste Afrikaanse en Arabische land dat de halve finale haalt op een WK. Marokko vertegenwoordigt ook ons!”

Zielsgelukkig

Ook in de straten van Doha - de hoofdstad van Qatar - zijn veel fans zielsgelukkig. Het Marokkaanse elftal kan op ontzettend veel steun rekenen van fans uit de gehele Arabische wereld. ,,Dit is echt ongelooflijk”, reageert Saleh al-Rayes, een 27-jarige voetbalfan uit Saudi-Arabië. ,,Marokko kwam naar deze wedstrijd als de underdog en dan winnen ze ook nog! Dit is echt de Arabische trots.” Maar het is meer. Al-Rayes vertelt dat hij zich nu - mede door de organisatie van het WK in Qatar - vertegenwoordigd voelt in de voetbalwereld, die zolang al door Europese en Zuid-Amerikaanse landen gedomineerd wordt.

,,Het is een onbeschrijfelijk gevoel. Ik zweer het: het voelde alsof de Palestijnen zelf aan het voetballen waren", aldus Ibrahim al-Lilli, een Marokkofan uit Gaza. Op de Westelijke Jordaanoever waren veel Palestijnse en Marokkaanse vlaggen te zien na afloop van de wedstrijd.

Feest en geweld in Europa

In verschillende Europese landen zijn Marokkanen ook massaal de straat opgegaan, onder meer in Londen, Parijs en Brussel. In de Belgische hoofdstad - maar ook in Antwerpen - is echter de feestelijke sfeer omgeslagen. Daar vinden momenteel confrontaties met de politie plaats.

In Italië wordt op verschillende plekken momenteel groot feest gevierd. In Turijn spreken media van 'een golf van mensen en vuurwerk’ dat zich door de straten begeeft. Italiaanse media melden dat een 30-jarige man in Milaan is neergestoken en dat hij met spoed naar een ziekenhuis is gebracht.