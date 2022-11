Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni moet kort voor het WK twee aanvallers vervangen

Argentinië, dat al 35 interlands ongeslagen is, won woensdagavond met 5-0 in de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten in Abu Dhabi. Scaloni kon in die wedstrijd geen beroep doen op aanvaller Paulo Dybala (AS Roma), verdediger Cristian Romero (Tottenham Hotspur) en middenvelders Nicolas Gonzalez (Fiorentina) en Alejandro Gomez (Sevilla).



Nicolas Gonzalez kreeg aan het begin van de avond al te horen dat hij de Argentijnse selectie moest verlaten omdat hij niet fit genoeg is. Zijn vervanger is aanvaller Ángel Correa van Atlético Madrid. Twee uur later werd bekend dat ook aanvaller Joaquin Correa (Inter) niet fit genoeg is voor dit WK. Zijn vervanger is Thiago Almada, een 21-jarige aanvallende middenvelder van Atlanta United.