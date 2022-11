BBC-analyticus Alex Scott draagt One Love-band naast het veld: ‘Gianni Infantino zal ons nooit begrijpen’

Scott is een van de belangrijke gezichten van de LGBT-gemeenschap in Engeland. Ze sprak zich gisteravond voor het openingsduel tussen Qatar en Ecuador al uit op BBC na de veelbesproken speech van Gianni Infantino. ,,Veel mensen uit de gemeenschap zijn niet naar dit WK afgereisd vanwege angsten voor de regels in Qatar", zei Scott, waarna ze zich richtte tot Infantino. ,,Je bent niet gay. Je zal ons nooit begrijpen. Je weet niet wat het is om te vrezen voor je leven als je naar dit soort landen komt, alleen om van wie je houdt. Voetbal is voor iedereen, maar dat is niet het geval bij dit WK. Dat kun je dus niet blijven zeggen als FIFA", zei Scott.