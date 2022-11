België knokt zich op WK met grote moeite langs brutaal Canada

De veteranen uit de ‘gouden generatie’ van België werden lange tijd onverwachts overvleugeld door elf energieke atleten uit Canada. Alleen waren die zeer slordig in de afwerking, hadden ze de arbitrage tegen en zagen ze het geslepen België totaal tegen de verhoudingen in wél scoren. Zo begonnen de Belgen het WK met een zege (1-0), maar zijn ze op z’n zachtst gezegd gewaarschuwd voor de rest van het toernooi.

Elk WK wordt gesierd door verrassingen, teams die onverwachts iets extra’s toevoegen aan een toernooi. Canada profileerde zich vanavond als zo’n ploeg.



Het is pas de tweede keer dat Canada meedoet aan een WK. Sterker nog, nog nooit scoorde een Canadees op het eindtoernooi. Op Bayern-speler Alphonso Davies (22) na heeft het land geen grote namen. En de aanvoerder is een oud-PSV’er die inmiddels alweer 39 jaar oud is, Atiba Hutchinson. Hij werd vanavond de oudste veldspeler met een basisplaats op een WK allertijden. Maar die relatief anonieme Canadese ploeg overvleugelde het ‘oude’ België in het eerste uur.

Bij de zuiderburen leeft het idee dat dit de laatste kans voor de ‘gouden generatie’ is op WK-goud. Bondscoach Roberto Martinez stelde met zes dertigplussers de oudste basisopstelling van dit WK tot nu toe samen. En ook zonder de geblesseerde topscorer Romelu Lukaku was België logischerwijs topfavoriet tegen Canada. In werkelijkheid zagen we een dynamisch en energiek Canada dat hoog druk zette en het de grote namen van België ontzettend moeilijk maakte.

Davies miste na tien minuten een strafschop, gestopt door topkeeper Thibaut Courtois. En scheidsrechter Janny Sikazwe uit Zambia – ja, de man die onlangs na 85 minuten een Afrika Cup-duel affloot en daarmee de krantenkoppen over de hele wereld haalde – zag met zijn arbitrageteam twee loepzuivere strafschoppen voor Canada over het hoofd in de eerste helft.

Volledig scherm Thibaut Courtois pakt de penalty. © ANP / EPA

Canada, geleid door bondscoach John Herdman die in het verleden ook bondscoach was van de Canadese vrouwenploeg, deed in de eerste helft liefst veertien pogingen op het o zo verdiende eerste WK-doelpunt in de historie. Maar, zuiverheid ontbrak. Op dat vlak kan het land wat leren van de Belgen. Bij een spaarzame uitbraak vlak voor rust schoot Michy Batshuayi raak, na een fraaie lange bal van oud-Ajacied Toby Alderweireld.

Dat was direct de beslissing. Pas na een uur kreeg België enigszins controle op de snelle Canadese atleten, al had ook daarna de gelijkmaker nog makkelijk kunnen vallen. 21 schoten waren voor Canada niet voldoende. België won, zag concurrenten Marokko en Kroatië gelijkspelen (0-0) en hebben dus een uitstekende uitgangspositie. Maar daar is echt alles mee gezegd.

