Bondscoach Qatar zag supporters niet weglopen tijdens openingsduel WK: ‘Maar ik snap dat ze niet blij zijn’

Bondscoach Félix Sánchez was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het massale vertrek van duizenden fans in de rust van het eerste WK-duel. Het gastland slikte een kansloze 0-2 nederlaag tegen Ecuador en zorgde voor frustraties op de tribunes.

De tweede helft begon met duizenden lege stoeltjes, nadat Qatar er in de eerste 45 minuten niet aan te pas kwam. Uiteindelijk zochten ook in de tweede helft ruim voor het laatste fluitsignaal de uitgang op. Het leidde tot deels verlaten tribunes in het Al-Bayt Stadium, waar plek is voor 60.000 fans. Volgens de omroeper waren er bij de aftrap zelfs 67.000 supporters aanwezig.

Sánchez zag de achterban niet vertrekken. ,,Ik was druk bezig met het coachen, dus ik heb de lege plekken in het stadion niet gezien’’, reageerde de coach op de persconferentie. ,,Maar ik begrijp wel dat onze supporters niet blij zijn. Het moet gewoon een stuk beter, ik weet zeker dat we dat gaan laten zien. De volgende wedstrijd willen we onze fans weer blij maken. We voelden ons vanavond ook gesteund en ik weet zeker dat ze ook de volgende keer weer achter ons zullen staan.’’

De bondscoach merkt dat zijn ploeg nog flink wat stappen moet zetten. ,,We moeten ons nog op veel vlakken verbeteren.’’ Komende vrijdag wacht een ontmoeting met Senegal. Alleen met een zege blijft het gastland in de race voor een plek in de knock-outfase.

