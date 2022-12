Boze Portugal-spelers wijzen na uitschakeling naar arbitrage: ‘Geef de titel maar aan Argentinië’

Portugal-verdediger Pepe was na de verloren kwartfinale tegen Marokko niet te spreken over de Argentijnse scheidsrechter Facundo Tello. Hij zou te weinig blessuretijd hebben gegeven en hebben verzuimd Portugal een penalty te geven. ,,Het is onacceptabel dat een Argentijn ons fluit na wat gisteren gebeurd is.”

Pepe werd gevraagd naar zijn mening over de wedstrijd, maar schakelde al snel naar zijn idee over de arbitrage. ,,We hebben de hele wedstrijd gedomineerd. We kregen een doelpunt tegen toen we het niet verwachtten. Maar ik moet dit zeggen: het is onacceptabel dat een Argentijn bij ons fluit na wat gisteren gebeurd is.”

De ervaren verdediger verwees naar het duel tussen Oranje en Argentinië, waarbij van beiden kanten protest was over de wijze waarop scheidsrechter de Spaanse scheidsrechter Antonio Lahoz de wedstrijd leidde. Volgens Pepe was er een duidelijke voorkeur voor de ploeg van Lionel Messi. Het optreden van de Argentijnse scheidsrechter Tello bij Portugal - Marokko gaf hem een onbestemd gevoel.

,,Ik zeg niet dat ze partijdig waren", vervolgde hij. ,,Maar wanneer in de tweede helft kregen wij de kans om te spelen? Niet. Hun keeper (Bounou, red.) verlangzaamde de hele tijd en er waren maar 8 minuten blessuretijd.””

Pepe vond daarbij dat Bruno Fernandes een strafschop had moeten krijgen in de eerste helft, en vond de arbitrage arrogant. ,,Geef de titel maar aan Argentinië. Er waren vijf Argentijnse scheidsrechters... wat kan ik nog meer zeggen.”

Ook Bruno Fernandes vindt dat het allemaal de kant van Argentinië aan het opvallen is. ,,Ik weet niet of ze de titel gaan geven aan Argentinië. Het maakt mij niet uit, ik ga zeggen wat ik vind. Het is heel gek dat een scheidsrechter van een team dat nog in het toernooi zit onze wedstrijd fluit. Ze hebben ons duidelijk tegengewerkt.”

De Portugese bondscoach Fernando Santos begon niet over de scheidsrechter, maar sprak wel van een pijnlijke aftocht. ,,Vroegtijdig te moeten vertrekken van een wereldkampioenschap doet altijd zeer”, zei de geroutineerde trainer.

Helemaal onlogisch vond hij de nederlaag niet. ,,We hebben er alles aan gedaan. Mijn spelers wilden heel graag, maar ze slaagden er niet in te laten zien wat ze kunnen. We kwamen niet echt in ons spel. Het grote probleem was dat we er niet in slaagden voldoende kansen uit te spelen. Dat heeft ons opgebroken. Pas in de slotfase werd het wat beter, maar toen was het al te laat.”

Invaller Cristiano Ronaldo verliet het veld na het laatste fluitsignaal in tranen. De 37-jarige aanvaller leek zich te beseffen dat het hem nooit zal lukken om wereldkampioen te worden.

