Buitenlandse media over stuntploeg Marokko: ‘Een fantastische bladzijde in de geschiedenis’

Buitenlandse media komen superlatieven tekort om de historische kwartfinale van Marokko tegen Portugal te beschrijven. Historisch omdat Marokko het eerste Afrikaanse land is in de halve finale op een WK, maar ook omdat het mogelijk het laatste WK-duel was van Cristiano Ronaldo. ‘Hij verdiende dit einde niet.’

The Guardian roemde na afloop vooral de verdedigende kwaliteiten van Marokko. ‘In 8,5 uur voetbal, plus drie penalty's in een strafschoppenserie, heeft geen enkele speler van een tegenstander gescoord. Vanavond bracht Portugal een spits die een hattrick maakte tegen Zwitserland en vroeg vervolgens Cristiano Ronaldo tevergeefs het land te redden. Marokko is een land dat een plek in de halve finale en in de geschiedenis heeft verdiend.’

La Gazzetta dello Sport noemt de zege van Marokko een ‘fantastische bladzijde in de geschiedenis’. ‘Het succes van Marokko is verdiend als je kijkt naar de houding, het tactische plan, de inzet en ook de kwaliteit. Ja, kwaliteit, want Marokko is goed, aangevoerd door een uitblinkende Ounahi.’

• Tranen van geluk bij Nordin en Sofyan Amrabat: ‘Dag ik dit mag meemaken als broer, ongelooflijk’

• Feestelijke sfeer na WK-stunt Marokko slaat compleet om: ME veegt straten leeg De Italiaanse krant benoemt ook de andere kant van de medaille. 'Portugal is nu het eerste team dat in de kwartfinale van een WK wordt verslagen door een Afrikaans land. Niets om je voor te schamen, maar het was niet wat Ronaldo, Bruno Fernandes en Pepe in gedachten hadden. Hun droom was - misschien wel net als van veel anderen - om een definitieve strijd tussen Messi en Cristiano Ronaldo in de finale te zien.’

In Portugal zelf werd vooral gekeken naar de manier waarop het elftal van Fernando Santos het WK verliet. ‘Een valse start met een fout van keeper Diogo Costa leidde tot de Portugese uitschakeling, in een wedstrijd waarin de aanpak niet effectief was', schrijft Diário de Notícias. ‘De doelman mag dan ook niet de zondebok zijn. Portugal had lessen kunnen trekken uit het Marokkaanse optreden tegen Spanje. De wedstrijd vroeg om een andere aanpak en ook het geluk was niet aan Portugese zijde. Nu is het tijd om de balans op te maken, van het aanblijven van Santos tot de status van Ronaldo.’

De Spaanse krant Marca richt zich na de wedstrijd ook op Ronaldo. ‘Cristiano speelde bijna de hele tweede helft, maar kon zijn team niet aan de overwinning helpen. Gezien zijn leeftijd was het wellicht zijn laatste WK. En hij verdiende dit einde niet.’

Het Spaanse SPORT zag vooral een ijzersterke Sofyan Amrabat. ‘Hij is een van de grote sterren van het WK geworden. Zijn opofferingsvermogen, zijn enorme lichaamsbouw en zijn leiderschapskwaliteiten hebben Marokko naar de halve finales geleid.’ De krant verwacht dan ook flink veel vraag naar de 26-jarige middenvelder, die tot 2024 een contract heeft bij Fiorentina. ‘In Engeland zijn al meerder teams geïnteresseerd in zijn handtekening. Naar verluidt is de prijs 10 miljoen euro, maar dat zal na zijn optreden zeker verveelvoudigen.’

Ten slotte is de kop van de Duitse krant BILD zeker noemenswaardig. ‘De grootste stunt uit de WK-geschiedenis', schrijft het medium.

Bijval uit hele wereld Politieke leiders, sportsterren en andere beroemdheden hebben Marokko via sociale media lof toegezwaaid voor het bereiken van de halve finales op het WK voetbal. Er is veel trots nu Marokko na de winst op Portugal als eerste Afrikaanse en Arabische vertegenwoordiger zo ver is gekomen. ,,Historisch en buitengewoon! De kwalificatie van de Leeuwen van de Atlas voor de halve finale van het WK 2022 is die van heel Afrika”, schreef de president van Tsjaad, Mahamat Idriss Déby, op Twitter. ,,We geven volledige steun aan de vertegenwoordigers van Afrika voor de grote finale. Afrika wereldkampioen, ja het is mogelijk inchallah!” ,,Continentale geschiedenis, wat een prestatie”, meldde de Afrikaanse voetbalbond CAF. De Bahreinse koning Hamad bin Isa Al Khalifa feliciteerde zijn Marokkaanse collega Mohammed VI met een ‘grote, internationaal historische prestatie’, zo meldden staatsmedia. Minister-president Mohammed bin Rashed van de Verenigde Arabische Emiraten schreef ‘geen stem is luider dan die van Marokko op dit WK’ op Twitter. ,,We delen de vreugde van onze broeders”, was een tweet van de Irakese eerste minister Mohammed Shia al-Sudani. ,,Ze doen het!!! Goed gedaan, Marokko,” twitterde Ivoriaan en voormalig Chelsea-ster Didier Drogba. En voormalig topvoetballer Samuel Eto’o, de huidige voorzitter van de Kameroense voetbalbond: ,,Ongelooflijk, het hele continent duimt voor jullie.”

