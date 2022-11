Cody Gakpo begint als basisspeler aan WK: ‘Als wereldkampioen onder de kerstboom, het kan’

LIVE WK voetbal | Engeland met Maguire en Shaw, Jahan­bakhsh in de basis bij Iran

De tweede wedstrijd van het WK gaat vanaf 14.00 uur tussen Engeland en Iran. Onder bondscoach Gareth Southgate bereikte Engeland de halve finale van het WK 2018 en de EK-finale vorig jaar op Wembley, maar de enige prijs van de Engelse mannenploeg is nog altijd het WK 1966 in eigen land. Bij Iran is Alireza Jahanbakhsh een van de drie Feyenoord-spelers op dit WK. Volg hier ons liveblog.

13:09