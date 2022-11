Cody Gakpo in voetsporen van Memphis Depay met tweede goal in tweede WK-duel

Cody Gakpo heeft ook in zijn tweede wedstrijd op het WK gescoord. De 23-jarige aanvaller uit Eindhoven schoot al vroeg raak tegen Ecuador ( 1-0 tussenstand ) en treedt daarmee in de voetsporen van Memphis Depay, die op het WK 2014 als eerste Nederlandse speler in zijn eerste twee WK-duels scoorde.

Gakpo maakte afgelopen maandag in de 86ste minuut met een fraaie kopbal op aangeven van Frenkie de Jong de bevrijdende 1-0 tegen Senegal, waarna Davy Klaassen in de extra tijd nog voor de 2-0 zorgde. In de tweede poulewedstrijd tegen Ecuador was het een stuk sneller raak voor Gakpo. De 23-jarige aanvaller van PSV schoot al na vijf minuten prachtig raak met links, waarmee hij Oranje op voorsprong zette.



Gakpo staat nu op 16 goals en 18 assists in 28 wedstrijden voor Oranje en PSV dit seizoen. Met zijn goal na vijf minuten en vier seconden spelen maakte Gakpo ook de snelste goal tot nu toe op het WK in Qatar.

Nederland - Ecuador is de negentiende wedstrijd op het WK. In vier van de voorgaande achttien wedstrijden werd niet gescoord, maar er vielen ook al 47 doelpunten in de veertien wedstrijden waarin wel werd gescoord. Dat komt neer op een gemiddelde van 2,61 doelpunten per wedstrijd.

Memphis Depay bleef op het WK 2014 nog op de bank tegen Spanje (5-1 winst), maar scoorde vervolgens in de poulewedstrijden tegen Australië (3-2 winst) en Chili (2-0 winst). Memphis had in zijn zes interlands in aanloop naar het WK 2014 nog niet gescoord. Gakpo stond al op twee goals in negen interlands voor hij naar Qatar afreisde.

Memphis zal in de tweede helft invallen bij Oranje, zo liet bondscoach Louis van Gaal voor de wedstrijd tegen Ecuador al weten. De 28-jarige aanvaller uit Moordrecht staat nu op 42 goals in 82 interlands, nog acht doelpunten achter op all-time topscorer Robin van Persie.

Volledig scherm Memphis Depay en Arjen Robben juichen na de goal tegen Chili op het WK 2014. © AP

