Column Sjoerd Mossou | Free Abdullah Ibhais, de moedeige klokkenluider in Qatar die vast zit

Columnist Sjoerd Mossou vindt dat het vaker moet gaan om Abdullah Ibhais, die om dubieuze redenen gevangen is genomen in Qatar. Daar wordt hij gemarteld en vernederd. ‘Free Abdullah Ibhais. Zinvoller dan zo’n lullig speldje.’

Het is allemaal leuk en aardig met Louis van Gaal en Lionel Messi, maar het zou wat vaker over Abdullah Ibhais moeten gaan. Een jonge vader uit Jordanië met een mooi gezin, die nu al een jaar vastzit in de gevangenis van Doha. Abdullah werkte niet zo lang geleden nog voor de media-afdeling van het WK-organisatiecomité. Een soort lokale Bas Ticheler of Kees Jansma, maar dan wat jonger. In december 2021 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, formeel wegens ‘corruptie’. Tot een fatsoenlijk proces kwam het nooit.

Donderdag schreef zijn familie een wanhopige brief aan de FIFA, de wereldvoetbalbond die weigert enige verantwoordelijkheid te nemen. Abdullah zit niet alleen opgesloten zonder enige juridische onderbouwing, schrijven zij, hij wordt in de gevangenis van Doha gemarteld en vernederd.

Volledig scherm Abdullah Ibhais © Privefoto

Wat we zeker weten, is dat Abdullah als een van de eersten intern aan de bel trok over de rechten van arbeidsmigranten. Toen in 2019 een groep arbeiders in Qatar de straat op ging om te protesteren tegen hun belabberde behandeling, overlegde hij met zijn collega’s van het mediateam wat te doen. Lang verhaal kort: Abdullah pleitte hardop voor het eerlijke verhaal.

In WhatsAppgesprekken die later werden gepubliceerd door de Noorse voetbalwebsite Josimar, valt uitgebreid te lezen hoe WK-baas Hassan Al Thawadi de staking wanhopig onder de pet wil houden. ,,Probeer het te spinnen’’, zegt Al Thawadi. Oftewel: geef er maar een draai aan, zolang het ons WK maar niet raakt.

Abdullah uit in de appgroep zijn stomme verbazing. Er is nog niet eens onderzoek gedaan naar deze arbeiders, hoezo nú al de waarheid verdraaien? Was dit WK niet juist bedoeld om de situatie van arbeiders te verbeteren? Gaan we werkelijk liegen en bedriegen?

De gevolgen van Abdullah’s dappere kritiek zijn immens. Eerst wordt hij gedegradeerd binnen de media-afdeling. Hij is bij geen serieuze vergadering nog welkom. Een handvol maanden later wordt hij – puur toeval – gearresteerd door de Qatarese staatspolitie en opgesloten.

Dat niemand luistert naar een moedige klokkenluider, zegt alles. Zelfs na aandringen van diverse mensenrechtenorganisaties weigert de FIFA elke hulp. Abdullah’s door verdriet verscheurde familie stelt dat de voetbalbond medeplichtig is aan zijn opsluiting, en roept voorzitter Gianni Infantino op aan zijn plichten te voldoen.

Gaat niet gebeuren natuurlijk, maar wellicht kan de KNVB de zaak nog eens opwerpen, of een prominente oud-voetballer. Het is maar een idee.

Free Abdullah Ibhais. Zinvoller dan zo’n lullig speldje.

