Column Sjoerd Mossou | Het bashen van Joep Schreuder is treurig geworden, de humor ontbreekt volledig

LIVE WK voetbal | Marokko met Ziyech, Mazraoui en Amrabat op jacht naar stunt tegen Spanje

Hakim Ziyech en Marokko zitten uitstekend in het toernooi na ongeslagen te zijn gebleven in een WK-poule met België, Canada en Kroatië. Spanje, op zijn beurt, won in Qatar pas één keer en kwam nog met de schrik vrij op de laatste speeldag. Toch is de ploeg van bondscoach Luis Enrique de favoriet in Al Rayyan. Vanaf 16.00 uur volg je het duel hier live.

14:46