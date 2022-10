Column Thijs Zonneveld | Over een maand klapt Willem-Alexander in een Qatarese skybox zijn handen stuk alsof er niets gebeurd is

Frankrijk mist met N’Golo Kanté belangrij­ke kracht op WK, maar Paul Pogba traint weer bij Juventus

Frankrijk gaat zonder N’Golo Kanté naar het WK in Qatar. De middenvelder van Chelsea kampt al sinds augustus met een spierblessure en volgens bondscoach Didier Deschamps gaat Kanté het WK niet halen. ,,We gaan zijn energie, ervaring en kenmerkende glimlach missen’’, zei Deschamps dinsdag tegen Franse media. ,,We moeten daarmee zien om te gaan.’’

18 oktober