Cristiano Ronaldo begint WK met maagproblemen, vedette mist oefenduel Portugal

Zijn carrière staat bol van tegenslag en foute keuzes, maar de ‘tower uit Joure’ gaat nu wel naar het WK

Andries Noppert, keeper van SC Heerenveen, gaat naar het WK. De boomlange Fries is ‘supertrots’ op zijn uitverkiezing, vooral omdat zijn carrière twee jaar geleden nog in het slop zat. Maar mede dankzij het enthousiaste publiek van Go Ahead Eagles kwam er dus alsnog groot succes.

11 november