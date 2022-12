Cristiano Ronaldo verlaat in tranen het veld na verlies en beseft dat wereldtitel voor altijd zal ontbreken

Duizenden mensen feestend op straat na nieuwe WK-stunt Marokko tegen Portugal

In de grote steden is het vanavond groot feest na de overwinning van Marokko op Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar. Duizenden mensen zijn de straat op gegaan. De ME heeft in de Schilderswijk in Den Haag ingegrepen en in Amsterdam zijn meerdere aanhoudingen verricht voor het afsteken van zwaar vuurwerk.

19:12