Dagvergoeding voor betaalde WK-fans geschrapt na slechte berichtgeving over Qatar

Column Thijs Zonneveld | Welgeteld één keer noemde Louis van Gaal het WK in Qatar ‘bullshit’

Columnist Thijs Zonneveld is teleurgesteld in bondscoach Louis van Gaal, die wel wat meer stelling had mogen innemen tegen het WK in Qatar. ,,Ik snap heus dat Van Gaal worstelt met zijn standpunt, maar dat wil niet zeggen dat je per se je mond moet houden over een WK dat wordt gespeeld op de graven van talloze arbeidsmigranten.”

21:25