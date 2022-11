De meest ontroerende scènes op het WK in Qatar: van dansje voor zieke Finlay (11) tot tranen om overleden vader

LIVE WK voetbal | Veel op het spel bij laatste groepsduel tussen Ecuador en Senegal

Ecuador wist in de vorige speelronde bijna te winnen van het Nederlands elftal en heeft goede papieren om de volgende ronde te bereiken op het WK voetbal in Qatar. Ook Senegal ruikt echter zijn kans en de twee landen staan vanmiddag tegenover elkaar. Wie wint is zeker door. Volg het duel vanaf 16.00 uur in ons liveblog.

8:00