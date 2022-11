De mislukte missie van Jordi Cruijff bij Ecuador: ‘Doet me pijn dat mensen denken dat ik zes maanden salaris kreeg’

Brazilië kent dankzij wereldgoal Richarli­son prima WK-start, maar maakt zich zorgen om Neymar

Een wondergoal van Richarlison heeft ervoor gezorgd dat Brazilië goed is begonnen aan het WK. De Spurs-aanvaller scoorde in de tweede helft met een fraaie omhaal en bepaalde daarmee de eindstand tegen Servië op 2-0. Domper op de feestvreugde was de blessure die sterspeler Neymar in de slotfase opliep.

