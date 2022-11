De plussen en minnen voor Louis van Gaal bij flashback naar WK van 2010

Tóch geen bier voor de wedstrijd: Oranjefans zwaar teleurge­steld

Oranjefans in Qatar kunnen voor de wedstrijd van het Nederlands elftal vanavond geen bier kopen in de fanzone van de FIFA. De bierverkoop begint daar pas om 19.00 uur lokale tijd, en dan is de aftrap van de wedstrijd tussen Nederland en Senegal. Supporters reageren teleurgesteld: ‘Hoe moeten we nu indrinken?’

