Deense aanvoerder Simon Kjaer over OneLove-band: ‘Belachelijk dat de FIFA ons in deze positie brengt’

In een zwart inloopshirt stapte Simon Kjaer dinsdagmiddag het veld van het Education City stadion op, als aanvoerder van de Deense nationale ploeg. Het was het eerste zichtbare protest van een deelnemer aan het WK in Qatar. ,,Het is belachelijk in wat voor positie de FIFA ons brengt", stelt Kjaer in gesprek met deze site na de wedstrijd tegen Tunesië (0-0) .

De Deense aanvoerder, die tijdens het EK van vorig jaar zoveel lof toegezwaaid kreeg voor zijn optreden rond de hartstilstand van ploeggenoot Cristian Eriksen, vond de actie met de zwarte inloopshirts wel het minste wat hij en zijn ploeggenoten konden doen. Veel liever nog was hij met een OneLove-aanvoerdersband het veld opgekomen. Dat werd verboden door de FIFA; net als collega-aanvoerder als Virgil van Dijk en Manuel Neuer riskeerde Kjaer een gele kaart als hij de band toch had gedragen.

,,Mensen die zeggen dat ik dat had moeten riskeren, hebben makkelijk praten. Als ik na vijf minuten in een positie kom waarin ik eigenlijk geel moet pakken, benadeel ik mijn team. Het is belachelijk dat de FIFA ons in deze situatie brengt. Een band met deze boodschap verbieden... Dat is volledig in tegenspraak met waar ik vandaan kom, hoe ik opgegroeid ben en de waarden die ik heb. Het slaat gewoon nergens op.”

Als het aan Kjaer legt wordt er snel werk gemaakt van verandering. ,,Volgens mij zijn er veel landen die op dezelfde lijn zitten, die moeten hun krachten bundelen. Dan denk ik dat verandering best mogelijk is. Iemand moet hier gewoon iets aan doen.”

Mensenrechten

De discussie rond de mensenrechten in Qatar drukte een flinke stempel op de WK-voorbereiding van de Denen. In september speelden ze al in een zwart tenue in een interland tegen Kroatië, tot woede van Qatar overigens. Eigenlijk wilden ze dinsdag warmlopen in een shirt met een boodschap over mensenrechten. Dat werd door de FIFA verboden.

Alle discussie is weleens ‘frustrerend’, zegt Kjaer. ,,Maar er is veel interesse voor, we hebben het er immers over, en dat is terecht. Of het mijn WK verpest? Absoluut niet. Het WK is het WK. Hier heb ik een jaar voor gewerkt. Hier gaan we voor het hoogste.”

Deense bondscoach Hjulmand vond het spel te traag De Deense bondscoach Kasper Hjulmand was allesbehalve te spreken over het spel van zijn elftal. ,,Over het algemeen waren we te nerveus en te traag. Vooral in de eerste helft wisten we elkaar niet goed te vinden.” Met verder Frankrijk en Australië als tegenstanders in de groep wordt het er voor de Denen niet gemakkelijker op. ,,Na dit gelijkspel wordt het voor ons allemaal wat gecompliceerder, maar we zijn natuurlijk nog lang niet uitgeschakeld. We zijn onderweg, we hebben niet verloren, maar we hadden ons een stuk beter gevoeld als we hadden gewonnen.”

