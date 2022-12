Dit is het verhaal van de veldbestormer tijdens kraker in kwartfinale WK tussen Argentinië en Nederland

Het is niet de eerste keer dat de Rus een wedstrijd onderbreekt. Tijdens de WK-finale in Brazilië in 2014 slaagde Zdorovetskiy er ook in om het veld te bestormen. Vorig jaar deed hij dit ook al tijdens de Superbowl. Zijn ex-vriendin deed het ook al een keer, in 2019. Kinsey Wolanski kwam in een weinig verhullend badpak het veld op tijdens de Champions League-finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur. Haar actie slaagde. Wolanski ging in een paar uur tijd van 350.000 volgers naar bijna 2 miljoen volgers op Instagram.