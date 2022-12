Ex-Ajacied Nicolás Tagliafico klaar voor basisplaats bij Argentinië in halve finale tegen Kroatië

Alleen Diego Maradona werd vaker onderuit gehaald op een WK dan Lionel Messi

Tegen Lionel Messi zijn in wedstrijden tijdens WK’s in totaal 65 overtredingen gemaakt. Daarmee staat hij tweede in het ‘overtredingenklassement’. Het zijn er echter nog lang niet zoveel als het aantal overtredingen tegen koploper Diego Maradona, die er 152 te verwerken kreeg. Dat meldt het statistiekbureau Opta.

